Paganese, Erra si presenta: "Salvezza difficile, ma non impossibile"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Giorno di presentazione per Alessandro Erra, neo tecnico della Paganese. La missione salvezza resta complicata, ma non impossibile da raggiungere. Serviranno però determinazione e convinzione nel voler raggiungere l'obiettivo: questo l'imperativo del trainer azzurrostellato. Alla conferenza tenuta in sede, era presente anche Guglielmo Accardi. "C'era bisogno di una sterzata dal punto di vista emotivo, la squadra ci appariva troppo spenta . le parole del Direttore Sportivo azzurrostellato -. Occorrevano nuove motivazioni anche dal punto di vista della gestione tecnica. La società non vuole lasciare nulla di intentato per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Noi comunque non vogliamo sollevare i giocatori dalle loro responsabilità: loro vanno in campo e loro devono assumersi certe responsabilità. Non vogliamo alibi e ci aspettiamo una reazione di orgoglio. Anche noi come società ci siamo sempre presi le nostre responsabilità, che forse sono le più grandi. Tuttavia siamo intervenuti sull'organico a gennaio, così come sulla guida tecnica. Il mea culpa lo abbiamo fatto. A Cava, per il tipo di atteggiamento, ci siamo convinti che non si poteva non cambiare. Ma i campanelli di allarme erano arrivato da gare nelle quali avremmo potuto fare risultato e non lo abbiamo fatto".

"Ringrazio il direttore e la società per avermi dato questa opportunità - l'esordio dell'ex allenatore del Catanzaro -. Esprimo solidarietà a Fabio De Sanzo: un esonero provoca sempre amarezza. Sono andato in giro a vedere un po' le squadre campane, poi il destino ha voluto che le mie strade si unissero con quelle della Paganese. E' inutile piangerci addosso: sappiamo che la situazione è molto delicata, ma c'è una fiammella che vogliamo tenere accesa. L'ho detto ai ragazzi: dobbiamo dare tutto quello che è nelle nostre possibilità, anche se non so se basterà visto che le partite sono poche e il tempo è il nostro principale nemico. Ovviamente molto dipenderà anche dalle altre squadre e da tanti fattori. Ma le somme dobbiamo tirarle alla fine. Una squadra che vuole salvarsi non può non metterci determinazione totale. Bisognerà concedersi totalmente alla causa, ma con i fatti e non le parole. Ognuno metta tutto quello che ha dentro al servizio della Paganese. Noi ci crediamo, il presidente stesso è determinato, io ho grandi stimoli. Il modulo? Andare ora a stravolgere certi equilibri può essere dannoso. Per me, più che la disposizione in campo, adesso sono importanti interpretazione e atteggiamento. Scarpa e Cesaretti si stanno allenando in parte col gruppo e in parte separatamente, ma siamo fiduciosi di recuperarli per domenica. Fornito non dovrebbe farcela. Domenica affrontiamo una Casertana che aveva altri obiettivi ma che resta di assoluta qualità. Tuttavia noi dobbiamo pensare a concentrarci su noi stessi. Massimo rispetto per la Casertana, ma dovremo prima badare a cosa saremo in grado di metterci noi, cercando di evitare errori gratuiti che non possiamo permetterci. Mi sembra questa la cosa più importante".