© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Una giornata da ricordare per Matteo Gifford, giovane calciatore di proprietà del Pescara che ieri ha esordito con la maglia della Paganese giocando quindici minuti di grandissima personalità. Classe 2000, esterno rapido e veloce, l'attaccante azzurrostellato è indicato da molti addetti ai lavori come uno dei talenti del futuro e non è affatto da escludere che il sodalizio abruzzese possa riconfermarlo nella prossima annata sportiva. Nel frattempo Gifford si gode il momento e ha ringraziato non solo la famiglia e la fidanzata, ma anche l'allenatore Alessandro Erra che non ha esitato a gettarlo nella mischia in un momento fondamentale della gara. Una freccia in più a disposizione in vista dei playout.