Paganese, Favo: "Vittoria voluta a tutti i costi. Complimenti ai ragazzi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Buona la prima per Massimiliano Favo, nuovo tecnico della Paganese subentrato in settimana a Salvatore Matrecano. La sua squadra sbanca Cosenza (2-0) al termine di una gara che ha visto gli azzurrostellati dominare il primo tempo per poi gestire le operazioni nella ripresa. Di Cesaretti e Talamo, prima dell'intervallo, i centri decisivi. Paganese amara per il trainer silano Gaetano Fontana, esonerato a metà marzo dopo la sconfitta interna (0-1) patita dalla sua Juve Stabia col team di Grassadonia. Tre punti pesanti, insomma, per una Paganese che, dopo aver "vendicato" l'eliminazione dai play-off incassata lo scorso maggio, può ora guardare al futuro con più fiducia. "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare - le parole di Favo nel post gara -. Sono stati bravi i ragazzi perché sarebbe eccessivo dire di aver messo la mia mano in questa vittoria. Non sono così presuntuoso. Sapevamo che il Cosenza è una squadra che palleggia e che si espone, e abbiamo cercato di sfruttare le loro fragilità. Logicamente non abbiamo una condizione fisica omogenea perché molti giocatori sono arrivati un po' alla volta e, nel secondo tempo, siamo calati di intensità abbassandoci troppo. Ho rinforzato la linea difensiva e questo non è nella mia mentalità. Ma volevamo a tutti i costi questa vittoria che ci consente di lavorare meglio. Abbiamo tanti giovani di belle speranze e qualche "vecchietto" che si deve rimettere in carreggiata. Per noi è una grande boccata di ossigeno e di entusiasmo. Il Cosenza è una squadra forte: sta attraversando un momento di difficoltà ma ha dei valori importanti che gli consentiranno di venire fuori da questa situazione".