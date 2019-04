Paganese fino alla fine. Quando uno 0-0 in trasferta è un grande traguardo

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Quella della Paganese è stata fin da subito una stagione complicata. Un campionato, quello degli azzurrostellati, che a meno di situazioni clamorose si concluderà con la retrocessione. Gli attuali 14 punti in classifica, ma soprattutto i 18 di disavanzo dalla zona salvezza, rendono le ultime cinque partite della formazione campana un countdown verso un traguardo che appare inevitabile.

Nonostante tutto questo la formazione di Alessandro Erra continua a non mollare sul campo e la riprova è arrivata ieri in casa della Vibonese. Il pari strappato a reti bianche in casa dei calabresi ha, infatti, una piccola, grande particolarità: è il primo match in trasferta della Paganese che si conclude senza alcun gol incassato.

Un dettaglio, questo, per chi guarda solo la classifica. Un dato importante per chi, invece, analizza il cammino di una squadra che vuole onorare la stagione di Serie C fino alla fine.

Un plauso anche al portiere azzurrostellato Alessandro Santopadre. Il classe 1998 di proprietà dell'Atalanta si è messo in luce con una grande prestazione, importante per aiutare i compagni nel raggiungere quello 0-0 che da un volto positivo al weekend della formazione campana.