Paganese, Fusco: "A Bisceglie per giocarcela. Basta regali"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Paganese domani a Bisceglie per scrollarsi di dosso questo interminabile momento no e iniziare a dare un senso al proprio campionato. Si riparte dal buon secondo tempo disputato col Catania, con gli azzurrostellati vicini all'impresa dopo un inizio di gara disastroso. Segnali positivi per mister Luca Fusco, intervenuto oggi in conferenza stampa.

IL BISCEGLIE PER RIPARTIRE - "Lo spero davvero. Non abbiamo avuto un inizio facile, un po' per la forza dei nostri avversari, un po' perché rimaneggiati nelle ultime giornate. Dobbiamo tirare fuori qualcosa in più. Col Catania si è vista una buona Paganese, ce l'abbiamo messa tutta. Ma dispiace dover regalare agli avversari degli spezzoni di partita, se non dei gol, come è avvenuto finora. Ai ragazzi l'ho detto, facendo comunque loro i complimenti. Il Bisceglie è squadra arcigna, composta da giocatori esperti. Hanno pochi under e l'esperienza conta in questi campionati. In casa si fanno rispettare e sono ben allenati da Ginestra. L'abbiamo preparata bene e contiamo di fare una gara sulla scia del secondo tempo disputato col Catania".

CESARETTI A MEZZO SERVIZIO - "Si è aggregato solo ieri dopo 15 giorni di riposo. Non vogliamo rischiarlo. Abbiamo ancora qualche dubbio, valuteremo insieme allo staff".

PARIGI CROCE E DELIZIA - "A lui piace fare gol difficili e meno quelli facili... Comunque si impegna e sta facendo bene. Con Potenza e Catania poteva fare altri due gol ma è uno che lotta e magari gli capita che possa arrivare poco lucido sotto la porta. Sono ragazzi che devono imparare a gestire certi momenti, diventando più lucidi e freddi in zona gol. Però fa parte tutto di un percorso di crescita".

NESSUNA RECRIMINAZIONE - "Rifarei tutto. Vivo i ragazzi ogni giorno, ne conosco le difficoltà ma ne vedo anche i miglioramenti. Non è facile gestire una squadra cosi giovane. Poi è normale che il tifoso vuole di più. I ragazzi hanno bisogno solo di fiducia e di sbloccarsi mentalmente. Ma danno tutto e sono soddisfatto di loro. A loro non posso rimproverare nulla. Spero solo di raccogliere quanto prima i frutti del lavoro che stiamo portando avanti dal ritiro".

SCARPA SECONDA PUNTA - "E' un giocatore importante per noi. Mi sarebbe piaciuto impiegarlo a centrocampo facendolo partire da interno in supporto delle due punte. Per il momento lo sfrutto davanti per garantirmi una mediana di quantità. Col Catania ha fatto benissimo e da punta le sue qualità vengono ugualmente fuori".

SU GORI E MUSACCI - "Gori ci dà corsa e generosità. Anzi, a volte deve frenare questa sua irruenza, ma è un giocatore che sta crescendo e si ritaglierà il suo spazio. In fase difensiva ci dà tanto, deve migliorare in quella di possesso. Musacci non sappiamo quanto potrà rientrare".