Paganese, Fusco: "Abbiamo confermato di essere in crescita"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Dopo l'onorevole sconfitta di Foggia in amichevole, in casa Paganese ha parlato mister Luca Fusco. Queste le parole dell'ex difensore centrale di Messina e Salernitana, così come riportato da paganesemania: "Seppur in un match amichevole sono emerse delle buone ed attendibili indicazioni. La squadra ha confermato di essere in costante crescita sia dal punto atletico, tattico che da quello del gruppo. Dispiace soltanto che questo probabile ed ennesimo slittamento dei campionati ci lasci lavorare un'altra settimana senza l'obiettivo e lo stimolo domenicale. Non lasceremo però nulla al caso mantenendo alta la concentrazione dell'intero gruppo".