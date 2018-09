Paganese, Fusco: "Basta critiche ingenerose, la squadra è con me"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Due sconfitte senz'appello, sette gol presi e appena un paio segnati. Stenta a decollare la Paganese del nuovo corso Luca Fusco e, domani sera (inizio alle 18.30), al Torre arriverà la Juve Stabia in un derby che si preannuncia di fuoco. In città già si rumoreggia per questo inizio di stagione negativo, circostanza che il trainer azzurrostellato non manca di analizzare in conferenza stampa.

VERSO LA JUVE STABIA - "Sarà una Paganese di battaglia, che proverà a fare risultato come si è fatto con Rende e Siracusa. L'unica ricetta che ho è il lavoro. Ho 22 anni di professionismo alle spalle e so che bisogna solo lavorare a testa bassa perché nessuno mi ha mai regalato nulla nella vita. Mi dispiace solo vedere tutto questo disfattismo intorno alla Paganese dopo appena due sconfitte. Mi pare che questa squadra debba salvarsi, non esistono altri obiettivi. E noi faremo il possibile per salvarci: conosciamo i nostri limiti e le nostre difficoltà. Perciò lavoriamo per superarli, provando ad essere più attenti in campo e limitare gli errori. Col Rende è stata una partita disastrosa e me ne sono già assunto tutte le responsabilità. Ma a Siracusa ribadisco che si è vista un'altra Paganese. Abbiamo avuto 3-4 palle-gol, 7-8 situazioni importanti, c'era un rigore netto e nessuno ne ha parlato. Gli addetti ai lavori a Siracusa confermano che abbiamo disputato una buona gara, anche un loro giornalista mi ha fatto i complimenti".

FILOSOFIA DI GIOCO - "Stiamo lavorando sugli errori individuali, sono quelli oggi a penalizzarci. Io privilegio un gioco che punti sul possesso palla: lasciarlo agli avversari ti costringe a correre di più ed a subire di più. E' la mia visione di calcio, giusta o sbagliata che sia. Nonostante le difficoltà, i ragazzi mi seguono, soffrono, lottano, hanno voglia di crescere e stanno dalla mia parte. Col Rende era la prima in casa, ha prevalso l'aspetto mentale e poi c'era una differenza fisica tra le due squadre. Noi abbiamo giocatori piccolini. E questo è un motivo in più per tenere il possesso palla. Poi è chiaro che bisogna aumentare cattiveria e determinazione, non devono avere paura. Ma se devo buttare palla, a beneficio di chi lo faccio? Chi c'è in rosa con queste caratteristiche? Ognuno può dire quello che vuole, io ho fatto dell'umiltà una regola di vita. Sono venuto qui per giocarmi una chance decisiva, per farlo ho rinunciato a qualcosa di importante. Ho rabbia e fuoco dentro, voglio dimostrare il mio valore. Vedo che già si tirano giudizi definitivi, che si dice che questi ragazzi sono scarsi: bene, spero che lo prendano come stimolo positivo per reagire. Io li difenderò sempre perché sono i miei ragazzi. Porterò avanti le mie idee, nessuno mi farà cambiare. E l'ambiente ci deve stare vicino. Ovviamente non parlo di quei ragazzi che ci hanno seguiti a Siracusa".

SUI SINGOLI - "Non vedo Cesaretti come prima punta nel 4-3-3. Lui deve partire esterno per venire dentro perché ha qualità per saltare l'uomo. Gioca lontano dalla porta? Non si può giudicare da una sola partita. Christian uscirà fuori. Musacci non si è allenato, sta recuperando da una piccola ricaduta. Spero di riaverlo da lunedì. Scarpa? Ribadisco che a Siracusa volevo un giocatore più di rottura. Lui è importante per lo spogliatoio e lo tengo in grossa considerazione, ma abbiamo tante partite ravvicinate. Lui può darci di più in casa perché ha maggiore qualità in fase di possesso. Le scelte le faccio io in base a quello che vedo in settimana e alle caratteristiche degli avversari. Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Cappiello può fare sia l'esterno sia la prima punta perché è bravo ad attaccare gli spazi e può esserci utile quando gli avversari stanno alti. In questo aspetto è devastante. E' stato fermo un mese ma ora sta bene".