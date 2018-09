Paganese, Fusco: "Buona gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Crolla la Paganese al De Simone contro il Siracusa (3-1) nell'anticipo pomeridiano della seconda giornata di campionato del girone C di serie C. Per gli aretusei in gol Catania (11') e Vazquez (72' e 79', il secondo su rigore per fallo di Galli sullo stesso Catania), mentre gli azzurrostellati hanno accorciato con Della Corte al 90'. Pomeriggio da dimenticare per gli ospiti, apparsi arrendevoli e privi di idee per quasi tutto il match, concedendosi senza alcuna capacità reattiva ai siciliani. Di tenore diverso, però, l'analisi del tecnico Luca Fusco. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché secondo me hanno disputato una buona gara - le sue parole -. Pesano gli errori individuali. Abbiamo sbagliato sul calcio d'angolo che ha portato al loro primo gol, poi penso che la partita sia stata equilibrata. Potevamo già pareggiarla con Della Morte, arrivato a tu per tu col portiere. Abbiamo anche sviluppato un buon gioco, ma la loro maggiore esperienza e qualche errore dei miei ragazzi hanno fatto scaturire il risultato. Il punteggio è però severo rispetto a quanto visto in campo. Abbiamo giocato con sei under, di cui quattro '99 alla loro prima esperienza in categoria. Magari, ci fosse stato un giocatore esperto al posto di Della Morte in quel momento, la partita cambiava. Venivamo da una settimana difficile perché avevamo fatto una brutta prestazione col Rende, al di là del risultato. Oggi invece ci siamo espressi bene e ai ragazzi ho detto di continuare in questo modo perché solo attraverso il gioco si potranno ottenere i risultati". Sull'assenza di Scarpa: "Scelta tecnica. Lui è un giocatore molto offensivo e poco difensivo. Sono venuto a Siracusa con l'intento di essere più aggressivo rispetto a domenica scorsa, quando abbiamo rischiato troppo per essere molto offensivi. Una squadra che deve raggiungere la salvezza ha bisogno di mostrare gamba e aggressività. Ciccio ci darà tanto alla lunga, ma oggi avevo bisogno di un centrocampo maggiormente di rottura perché col Rende avevamo sofferto molto. Abbiamo cinque elementi di esperienza che possono trascinare la squadra. Uno di questi è Cesaretti che sono convinto ci darà una grossa mano. Saranno tutti da traino per i ragazzi e mi auguro che quanto prima si riescano a raccogliere quei risultati necessari per riacquistare fiducia e autostima".