Paganese, Fusco: "Dura essere fiduciosi, ma almeno io ci metto la faccia"

Crisi nera per la Paganese, sempre battuta al Torre in questo campionato (ben cinque stop) e abbattuta ieri dalla Sicula Leonzio (0-1) al termine di una gara insufficiente e sempre saldamente nella mani dei bianconeri. E ora la posizione del tecnico Luca Fusco, assai sconsolato ed a tratti nervoso a fine partita, potrebbe essere a rischio.

MOMENTO NO - "E' difficile essere fiduciosi dopo un'altra sconfitta. Capisco lo stato d'animo dei tifosi e anche quello di voi giornalisti. Ormai non so più che dire, datemela voi una soluzione... Sto sempre e solo io qui a parlare e alla fine diciamo sempre le stesse cose. Il primo tempo, comunque, non è stato tutto da buttare. Abbiamo preso gol immediatamente, su un errore del singolo, e poi diventa difficile. Non esiste un'altra strada, dobbiamo riprendere subito le energie e non mollare".

SCELTE TATTICHE - "Perché Parigi fuori e non insieme a Scarpa e Cesaretti? Secondo me perdiamo equilibrio nel mettere tre calciatori offensivi. Così rischiamo tanto, infatti abbiamo preso troppi gol. Con la Sicula ne abbiamo incassato uno, non dieci. Bisogna vincere, ma anche non perdere. Scarpa e Cesaretti sono quelli con maggiore qualità. Scarpa non posso metterlo a correre a centrocampo, per come siamo strutturati oggi. Mettere un terzo offensivo elemento non era possibile avendo un centrocampo con Fornito che rientrava da un infortunio e con Gori che è uscito per un problema. Per non parlare di Carotenuto che aveva i crampi. A Bisceglie non c'era Cesaretti ma abbiamo fatto due gol. E' facile parlare dopo. Ma ripeto, gettate pure tutto addosso a me. I ragazzi non vengono, la società sta in società e io sto qua a metterci la faccia.... Ditemi, che formazione devo fare? Col senno di poi, a fine partita cambierei anche io otto giocatori. Ma prima devo fare delle scelte. E mettere tanti giocatori offensivi non significa automaticamente fare bene. Non è questione di moduli o di attaccanti, ma di lottare. E noi in questo momento siamo più deboli degli altri, Abbiamo chiuso con due esterni offensivi, Longo e Della Morte, e con Scarpa, Cesaretti e Parigi. Abbiamo fatto gli ultimi 20' così, ugualmente non abbiamo creato di più. Cosa dovevo fare di più? Avevo chiesto ai ragazzi di metterci 3-2-1-4. E' l'atteggiamento che deve cambiare, tutto dipende dalla cattiveria che ci mettiamo. Il secondo tempo è stato uno dei peggiori fatti, ma sotto l'aspetto dell'impegno non posso imputare grandi cose ai ragazzi".

POSSIBILE ESONERO - "La società farà le sue scelte. Io faccio l'allenatore e sono il responsabile tecnico di questa squadra. Un confronto col club lo ho avuto dopo la terza giornata, ma siamo ancora qua. I ragazzi sono scarsi? Non criticherò mai i miei giocatori. In settimana danno il massimo. Che poi abbiamo delle mancanze, è evidente. Sul mercato le domande fatele al club. Non ci sono le potenzialità economiche? Ma non posso rispondere io. Io posso solo dire che a questa squadra urgono rinforzi per salvare la categoria. E' un gruppo giovane a cui servono esperti. E non è la prima volta che lo dico. I rinforzi li ho chiesti, siamo pochi e quasi tutti ragazzi, molti alla prima esperienza in campionato. Gennaio potrebbe essere tardi. Io cerco di fare il massimo con quello che mi è stato messo a disposizione, poi magari non basterà, chissà. In tante sono più pronte di noi, anche se io credo che qualche nostro ragazzo è di prospettiva. Ma se ne mettiamo 7-8 insieme, paghiamo. La Sicula in campo aveva un solo '98".