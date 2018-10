Paganese, Fusco: "I ragazzi hanno dato il massimo, al di là degli errori"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Errori, assenze pesanti (Scarpa, Cesaretti e Fornito) e difetti di personalità condannano ancora la Paganese ad un crac casalingo. Stavolta è il Catanzaro a vincere al Torre anche se per il tecnico azzurrostellato, Luca Fusco, il primo tempo disputato coi giallorossi non è stato da buttare.

PRIMO TEMPO VOLENTEROSO - "Non siamo partiti battuti e, al di là del risultato, abbiamo espresso un buon calcio. Qualcuno storcerà il naso ma nel primo tempo ho visto una buona Paganese sotto l'aspetto del gioco, del fraseggio e della personalità. Avevamo assenze importanti anche se non mi piace cercare alibi. Dobbiamo lavorare sugli errori dei singoli: oggi paghiamo tante cose ma dobbiamo solo riprendere a pedalare per limare i difetti che ci portiamo dietro. Sarò impopolare, ma ho comunque il dovere di valutare la prestazione e per almeno 50 minuti abbiamo fatto una buona gara. Poi hanno inciso gli errori e la forza di un avversario che vanta giocatori di categoria superiore. Ai ragazzi però non posso imputare nulla dal punto di vista dell'impegno".

MANCATA REAZIONE SULLO 0-2 - "Non c'è stata. Peccato perché non eravamo partiti male ad inizio ripresa. Poi il loro raddoppio ci ha spezzato le gambe. Prima della partita avevo detto ai ragazzi di metterla sull'entusiasmo e di non essere timorosi. Al cospetto di una formazione più forte ed esperta, erano le uniche armi da contrapporre. I giovani devono correre ed essere spensierati e spregiudicati. E infatti, al di là degli errori, la voglia di fare c'è stata. Quello che avevo chiesto, i ragazzi lo hanno fatto. Per me stanno dando il massimo e li difenderò fino alla morte. Dal canto mio sto facendo tutto il possibile, con i limiti e l'inesperienza che ho da allenatore che si cimenta da solo per il primo anno. Quando le cose vanno male, devo essere il primo a prendermi le colpe. Io sono un tecnico giovane ma propositivo, giusto o sbagliato che sia. Ho la mia filosofia tanto che non avrei firmato per il pareggio col Catanzaro. Potevo passare per presuntuoso, ma è la mentalità che voglio trasmettere alla squadra. Poi è chiaro che non fa piacere aver preso 15 gol in 5 partite, da ex difensore so che non è il massimo".

SU SAPONE INTERNO - "Per me è sempre stato un giocatore positivo anche quando ha giocato da play. Peccato per la poca struttura fisica, ma ha tanta qualità. E ha fatto un'ottima partita. E' giovane e può migliorare. Mi sarà utile sia da play sia da interno. Nacci centrale ha comunque fatto molto bene. Poi c'è Musacci che ancora non è disponibile".

SULLA CRISI DEL SISTEMA - "Certe difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Ma non posso pensare alle situazioni delicate di altri come beneficio per noi. Già è difficile pensare ai nostri problemi...".

SUI TIFOSI - "Sono encomiabili. Ci hanno sostenuti sempre anche sul 4-0. Capiscono le nostre difficoltà e stanno sempre accanto ai ragazzi".

SUL MERCATO - "Fino a gennaio non ci saranno nuovi innesti, come ribadito dal club. Qualsiasi domanda va rivolta a loro".

VERSO IL MONOPOLI - "Rientrano Diop e Scarpa. Per Fornito dobbiamo vedere e sicuramente non ci sarà Cesaretti. Su Musacci non mi sbilancio, mi auguro che possa essere dei nostri dopo Catania".