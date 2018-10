Paganese, Fusco: "Orgoglioso dei miei. In qualche ruolo siamo scoperti"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Paganese va via da Bisceglie con un punto che fa muovere la classifica, ma occorre affinare alcune idee di gioco e completare il processo di crescita dei calciatori più giovani. E' l'analisi del trainer azzurrostellato Luca Fusco, che, nel dopo gara del Ventura, fa anche un chiaro appello alla società in chiave mercato. "E' stata una partita di carattere, questi ragazzi hanno dato tutto e sono orgoglioso di loro - il suo esordio -. Sono giovani e non mollano mai. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi e siamo andati meritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo rigore ed espulsione hanno condizionato la gara a favore del Bisceglie. I ragazzi comunque sono stati bravissimi a stringere i denti, capendo che era importante portare il risultato a casa. Ho fatto i complimenti a tutti perché è stata una partita di sofferenza e hanno dato il massimo. Poi è normale che pretendo di più nella fase di possesso: soprattutto nel primo tempo bisognava fare meglio in questo senso. Negli ultimi 20 minuti di gara la situazione si è fatta difficile in quanto il Bisceglie spingeva, ma noi siamo stati bravi a reggere l'urto. Ho visto grande voglia di conservare questo risultato. Avevamo quattro '99 e altrettanti '98: c'è bisogno di tempo ma questi sono ragazzi di prospettiva. Ho avuto critiche per aver sempre difeso questi ragazzi, ma siamo una squadra giovane che necessita di pazienza, anche se tutti devono avere voglia di fare. Tutti si allenano al massimo, con grande volontà. Abbiamo incontrato squadre importanti ed è normale che il blasone e l'esperienza di molti loro giocatori alla lunga paghino. Il giocatore esperto l'episodio se lo crea, mentre noi magari andiamo in difficoltà. Ma con questo spirito faremo meglio, sperando anche in un aiuto del club per rinforzare l'organico: ne abbiamo bisogno soprattutto a livello numerico visto che in alcuni ruoli siamo pochissimi. Io intanto lavoro affinché questa squadra abbia delle idee di gioco. Le porterò avanti fino alla fine perché sono dell'opinione che l'unico modo per ottenere dei risultati sia l'organizzazione di gioco. Mi piace vedere la squadra giocare, anche se a volte ci riesce ed altre no anche per la forza dell'avversario. Ma la nostra filosofia deve essere questa".