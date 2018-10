Paganese, Fusco: "Problema mentale, i big aiutino i più giovani"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Crisi senza fine per la Paganese, che crolla al Torre contro la Juve Stabia (3-1) e resta inchiodata all'ultimo posto senza punti. Sconsolato a fine gara il tecnico Luca Fusco, che non esclude l'ipotesi che il club possa ricorrere all'ingaggio di qualche svincolato.

L'ANALISI - "Di buono penso si sia visto poco. Forse solo la voglia messa fino al primo gol della Juve Stabia, poi ci siamo sciolti. Se vogliamo salvarci, dobbiamo correre in dieci altrimenti facciamo brutte figure come con la Juve Stabia. E non potremo mai competere con chi è oggettivamente più forte di noi. Io comunque ci metto la faccia, mi assumo ogni responsabilità e difenderò la squadra fino alla morte: siamo questi e con questi dobbiamo salvarci. Ho già detto che non esistono alternative al lavoro quotidiano. C'è un problema mentale, visto che la squadra è giovane, anche se immaginavo che avremmo avuto meno difficoltà. E' chiaro che un gruppo così giovane può portarti entusiasmo quando le cose vanno bene, così come tirarsi indietro nei momenti difficili. In questo secondo caso dovrebbero essere i giocatori di esperienza a trascinare tutti. Non è accaduto e mi auguro accada in futuro. Io purtroppo vedo una squadra impaurita. E non è una questione di impegno visto che i miei ragazzi ci mettono tutto, anche in settimana, per superare i loro limiti".

DAL 4-3-3 AL 3-5-2 - "Col 4-3-3 in due partite avevamo fatto fatica. Magari costruivamo ma andavamo in difficoltà sulle ripartenze altrui. Col 3-5-2 ho pensato di avvicinare Cesaretti alla porta e di avere i reparti un po' più compatti per subire di meno. Nel primo tempo ci abbiamo messo agonismo, ma tecnicamente non posso dire di essere rimasto soddisfatto per quello che normalmente chiedo ai ragazzi. E alla prima difficoltà siamo venuti meno. I moduli comunque lasciano il tempo che trovano. Io mi aspetto mentalità, personalità e disciplina in quello che chiedo. E in campo metto la formazione che mi dà più garanzie, anche in base alle caratteristiche degli avversari. Non faccio le scelte in base alle simpatie o alle antipatie. Purtroppo ho visto troppe palle lunghe che a me non piacciono. Peraltro in settimana non lavoriamo mai su soluzioni simili. Non risolveremo mai i nostri problemi così. I ragazzi devono capire che, per come siamo costruiti, solo attraverso il gioco possiamo raggiungere i risultati. L'errore lo accetto solo se frutto di quello che proviamo negli allenamenti".

SUL MERCATO - "Ancora non ho avuto modo di parlarne con la società perché sono rimasto con lo staff nello spogliatoio. Si può agire solo sugli svincolati ma non credo che il club voglia intervenire in questo senso. Però vedremo se si riterrà opportuno fare uno sforzo per inserire qualche giocatore che possa essere utile alla causa".

SULLE CRITICHE - "Non mi intristicono. E non do retta a certe persone che ritengo frustrate. Certamente sono un passionale e ritengo di aver costruito quello che ho soltanto coi sacrifici. La critica costruttiva la accetto, anzi, ne posso ricavare da essa degli spunti interessanti. Il confronto mi piace. Ma ai leoni del web che devono sfogarsi e ricorrono all'insulto, non do peso. Io qui non sto per i soldi, come dice qualche stupido. Se era per quello, a quest'ora stavo a Foggia con Grassadonia. Per me era solo un'occasione da cogliere perché mi sentivo - e mi sento - pronto. Se posso dimettermi un domani? Non sono uno abituato a mollare".