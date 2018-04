Paganese, la festa del Lecce porta i playout: una certezza in attacco

© foto di Giuseppe Scialla

Domenica è stata la festa del Lecce, e la Paganese non è riuscita a rovinarla, allungandosi di fatto la stagione: la sconfitta con i salentini porta infatti gli azzurrostellati ad avere, con una giornata d’anticipo, la sicurezza di doversi giocare i playout per difendere la Serie C. Una categoria che a inizio stagione sembrava ormai la normalità, e che la squadra di Pagani dovrà invece difendere contro il Fondi. Con una certezza in più: l’attacco. Numeri alla mano, la Paganese arriva alla sfida con la peggior difesa del girone C, escluso l’Akragas: ben 56 gol al passivo, 12 in più del Fondi. A far sorridere, invece, il reparto offensivo: 36 gol segnati, cinque in più dei laziali. Con tanti, protagonisti, uno su tutti: Christian Cesaretti, classe ’87. Dieci gol fatti, cinque assist: l’ex Empoli segna e fa segnare, crea occasioni per gli altri e le finalizza per sé. In un reparto che può vantare anche giocatori come Cernigoi, Scarpa o Talamo, la certezza ha il numero 25. E i playout sono una sfida per segnare ancora di più.