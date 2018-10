Paganese, rinnovata la fiducia al tecnico Fusco

Fonte: TuttoC.com

Fiducia rinnovata da parte della dirigenza nonostante il solo punto conquistato in queste prime sei giornate di campionato. Parliamo del tecnico della Paganese, Luca Fusco, il quale, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non è a rischio esonero. Il quattro a zero interno contro il Catanzaro è sicuramente pesante, ma la proprietà azzurrostellata non avrebbe alcuna intenzione di sostituire il tecnico salernitano.