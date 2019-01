Paganese, Stendardo: "A Matera contesto assurdo. Qui grazie a Trapani"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Post gara di presentazione per Mariano Stendardo, il rinforzo di esperienza che la Paganese cercava sul mercato per puntellare il reparto difensivo. Buona la prima per il centrale napoletano contro il Siracusa. Parole dolci per i nuovi compagni e il tecnico De Sanzo, amarissime per la dirigenza del Matera a chiusura di un'esperienza totalmente da dimenticare. "Ringrazio il presidente Trapani per avermi consentito di venire a lavorare in una società seria - il suo esordio -. Ultimamente ho vissuto annate in società assurde, ma adesso sono contento. Contro il Siracusa ho trovato una Paganese bella da vedere, con un atteggiamento cattivo: in questo momento ci serve perché ogni punto è fondamentale. Dobbiamo continuare in questo modo. E se seguiamo il mister, ci potremo togliere parecchie soddisfazioni".

FINE DI UN INCUBO - "In settimana ho avuto uno sfogo personale in quanto a Matera abbiamo vissuto una situazione assurda. Il Matera veniva già da un'annata precedente molto particolare. Io faccio parte di quei sette giocatori che ancora non hanno percepito lo stipendio dall'anno scorso. Personalmente non prendo soldi da un anno e mezzo. Questo vi fa capire che a certi livelli manca proprio la professionalità anche se noi, da calciatori, dobbiamo fare i professionisti. Speravo che le cose potessero aggiustarsi ma così non è andata. Noi tuttavia ci siamo comportati da professionisti fino all'ultima partita. Ma nessuno della società ci ha aiutati. C'erano molti ragazzi in una situazione particolare e tutto questo è brutto. A me, da capitano del Matera, non andava di vedere soffrire ragazzi che poi davano l'anima in campo. Senza segnali da parte del club, era giusto farsi da parte: molti hanno famiglia. Parlando del calcio italiano più in generale, questa è una annata particolare e dispiace che ne risentano società che fanno calcio in maniera seria. Ne pagano loro le conseguenze. Noi come calciatori possiamo fare ben poco".

PAGANESE SCELTA PRIMARIA - "Mi ha convinto il presidente, una persona davvero competente. Gioco da 20 anni e posso dire che trovare un uomo di calcio così non è facile. La Paganese è tra i professionisti da 13 anni e non è un caso. Tanti altri club sono invece in difficoltà".

ULTRAS PAGANESI ANCORA FUORI PER PROTESTA - "Loro sono i primi e gli unici che ci possono aiutare. Spero che coi risultati possano darci una mano, abbiamo bisogno di loro. Pagani è sempre stata una piazza calorosa e, da avversario, quelle con la Paganese le ho sempre reputate partite difficili da affrontare".