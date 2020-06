Palermo, a lavoro per l'attacco. Nel mirino Mazzeo, Di Piazza e Saraniti

Archiviata la promozione in Serie C per il Palermo è iniziata la fase di costruzione della squadra per la prossima stagione. Iniziando dall'attacco. Per il fronte offensivo, stando a quanto riportato dal Giornale di Sicilia sono emersi già tre profili nel mirino dei rosanero: Fabio Mazzeo del Livorno, Matteo Di Piazza del Catania e Andrea Saraniti del Vicenza.