Palermo, adesso Comi e Saraniti sono pronti a dire sì ai rosanero

I “no” di un anno fa potrebbero trasformarsi in “sì” nella prossima finestra di mercato. Il Palermo infatti non ha mai smesso di puntare Gianmario Comi, ora alla Pro Vercelli, e Andrea Saraniti, ora al Vicenza, per rinforzare il proprio reparto offensivo, tanto da essere pronto a tornare all’assalto per almeno uno dei due giocatori che la scorsa estate avevano detto no al club rosanero poiché non volevano scendere in Serie D. Con la promozione fra i professionisti dei siciliani le cose potrebbero cambiare con Comi che resta l’obiettivo numero uno e Saraniti, visti anche gli ottimi rapporti con il Lecce proprietario del cartellino, ben più di una alternativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport