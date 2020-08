Palermo, Ambro dice addio: "Mi sento preso in giro dopo 10 anni in questo club"

vedi letture

Intrervistato dal Corriere dello Sport il centrocampista Danilo Ambro sfoga la prorpia amarezza per la conclusione della sua avventura con il Palermo dopo che la società gli aveva proposto di andare in ritiro, ma senza garanzie sul contratto: “Ho disputato una stagione positiva e penso di aver fatto capire al club che giocatore sono. Non mi aspettavo un trattamento simile, mi sento preso in giro dopo 10 anni nel settore giovanile e sopratutto dopo che Foschi mi aveva fatto firmare un contratto pluriennale da professionista. Lo scorso anno andai in prova alla Juve Under 23, ma ci stava ed è stata un’esperienza formativa. Ora voglio però giocarmi le mie carte senza pregiudizi è una cosa di dignità e rispetto per se stessi. Non so cosa abbia pensato Luca Ficarrotta, che si è comportato come me, di certo non mi aspettavo che finisse così. - conclude Ambro – A Palermo ho fatto l’anno più bello della mia vita e spero un giorno di poter rivivere le emozioni che questa maglia suscita quando la indossi”.