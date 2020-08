Palermo, Boscaglia a un passo. Sagramola: "Abbiamo trovato l'accordo col mister"

vedi letture

"Abbiamo trovato l'accordo con Boscaglia che però deve risolvere le sue questioni con il club che lo ha sotto contratto (Virtus Entella NdR)". L'amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola ai microfoni di Sky Sport ha annunciato il buon esisto dell'incontro con il tecnico in vista della prossima stagione. Per l'ufficialità bisognerà solo attendere che Boscaglia e l'Entella trovino un accordo per risolvere il legame che li lega fino al 2021, una risoluzione che non dovrebbe trovare ostacoli viste anche le parole del presidente ligure Gozzi di qualche settimana fa. Il tecnico dovrebbe firmare un biennale.