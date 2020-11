Palermo, Boscaglia dopo il derby: "I ragazzi sono stati eroici e meritavano la vittoria"

Il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia analizza ai microfoni di Rai Sport il derby terminato in parità: “Abbiamo fatto una grande partita, devo ringraziare i ragazzi perché sono stati eroici. Valente si è stirato nel primo tempo ed è rimasto in campo stoicamente, in pratica eravamo in dieci. Potevamo chiuderla con tre palle gol nitide non sfruttate, abbiamo sofferto poco, è un peccato perché meritavamo visto anche il loro gol viziato da un fallo di mano. Dobbiamo essere bravi a ricompattarci dopo questo momento non semplice e continuare su questa strada”.