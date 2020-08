Palermo, Boscaglia già in città. Domani la firma sul contratto biennale

Manca oramai solo l'ufficialità per la nomina di Roberto Boscaglia come nuovo tecnico del Palermo. Come riporta il Corriere dello Sport il 52enne di Gela sarebbe già in Sicilia per una breve vacanza e dovrebbe recarsi nella giornata di domani nella sede rosanero di Viale del Fante per firmare il nuovo contratto biennale e venire presentato alla stampa.