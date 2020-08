Palermo, Boscaglia si presenta: “Per un siciliano essere qui è bellissimo. Voglio vincere"

Il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha parlato quest’oggi in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “Il contratto biennale che ho firmato fa capire qual è il programma della società. Io sono qui perché voglio vincere tutte le partite, sto male se non lo faccio, ma sono anche consapevole che non giocheremo da soli e che le altre società si stanno attrezzando. Non metterei la firma per i play off perché credo che se un allenatore pensa in queso modo allora ha già perso, dobbiamo pensare di dover vincere la prima gara e poi così con le altre fino alla fine. - continua Boscaglia come riporta Tuttoc.com - Quando è iniziato a circolare il mio nome, su tutti i giornali, ero un po’ in difficoltà, mi è sembrato opportuno fare quelle dichiarazioni in cui dicevo di rimanere a Chiavari. Ho lasciato la Liguria perché in tutti i matrimoni possono esserci dissapori e poi certamente il Palermo può avere inciso. Per un siciliano come me avere l’attenzione di questo club è bellissimo e parlando con l’Entella non ci siamo trovati più in sintonia su certi temi”.