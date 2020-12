Palermo, caccia ai riforzi: da Di Gaudio a Romulo, ecco i nomi nel mirino dei rosanero

Secondo quanto riferito dall'edizione siciliana de La Repubblica il Palermo sarebbe alla caccia di rinforzi per puntare quantomeno a un posto nei play off. In avanti il nome caldo è quello di Antonino Di Gaudio, classe '89, ai margini dell'Hellas Verona e già cercato in estate. L'alternativa potrebbe essere Michele Vano del Mantova. Ma c'è anche un altro nome di peso nella lista dei rosanero, quello dell'esterno brasiliano Romulo, classe '87, attualmente svincolato, ma con un passato importante con le maglie di Juve, Fiorentina e Lazio fra le altre. Sempre per il centrocampo i nomi caldi sono quelli di Cristian Cacetta, classe '86 della Lucchese, e Nicolò Bianchi, classe '92, in uscita dalla Reggina.