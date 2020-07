Palermo, caccia all'allenatore: non scalda il nome di Rossi. E spunta Auteri

In casa Palermo continua la caccia a un allenatore con diversi nomi che erano in cima alla lista – da Roberto Boscaglia a Fabio Pecchia passando per Fabio Grosso – che si sono via via sfilati dalla corsa. Secondo il Giornale di Sicilia anche Fabio Caserta e Vincenzo Italiano sembrano soluzioni difficili coi due allenatori destinati a restare rispettivamente alla Juve Stabia e allo Spezia. Non scalda invece molto il nome di Delio Rossi, già alla guida dei rosanero dal 2009-11 e poi nel 2019, che comunque circola nei corridoi della sede con il diretto interessato che ha aperto a un ritorno. L’ultimo profilo preso in esame è quello di Gaetano Auteri del Catanzaro che piace anche al Catania.