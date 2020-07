Palermo, Coda e Marras i sogni quasi impossibili. Spunta anche Costantino per l'attacco

Il centravanti Massimo Coda, fresco d’addio al Benevento, è uno dei nomi più caldi del mercato fra Serie B e Serie C. Secondo il Giornale di Sicilia il calciatore classe ‘88 sarebbe infatti finito anche nel mirino del Palermo che però deve vedersela con una agguerrita concorrenza che può mettere sul piatto una categoria superiore e più soldi. Un discorso simile a quello per un altro svincolato come Manuel Marras. Più facile invece ad arrivare a Rocco Costantino, classe ‘90 attualmente in forza al Bari, ma di proprietà della Triestina. Un nome che si aggiunge ad un elenco già di per sé abbondante, con lo svincolato Paponi in cima alla lista, seguito da Comi della Pro Vercelli, Biasci del Carpi, Simeri del Bari, Forte della Juve Stabia, Di Piazza del Catanzaro, Gliozzi del Sassuolo (reduce da un prestito al Monza) e Sarao della Reggina.