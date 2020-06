Palermo, Di Piazza cede le quote: Mirri potrebbe diventare proprietario unico

vedi letture

Al netto di una promozione in C, in casa Palermo tengono ancora banco le questioni societarie, legate ai rapporti non idilliaci tra Dario Mirri e Tony Di Piazza.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, però, nuove evoluzioni potrebbero esserci a breve, visto che Mirri sembra intenzionato ad acquistare il 40% del club, attualmente nelle mani di Di Piazza, in modo da diventare unico proprietari: trattativa ovviamente agli albori, ma la direzione pare essere quella.

Si arriverà quindi alla valutazione della posizione di Gianluca Paparesta, il cui contratto da direttore operativo scade il 30 giugno: il suo ruolo, però, è legato alle decisioni di Di Piazza, di cui di fatto è il rappresentante in seno alla dirigenza.