Palermo, Di Piazza sbatte la porta. Il club ora è nelle mani di Mirri

Nella giornata di ieri si è consumato il divorzio fra Tony Di Piazza e Dario Mirri con il socio di minoranza che ha fatto valere il proprio diritto di recesso della sua quota azionaria. "Palermo, sancito l'addio. Di Piazza sbatte la porta" è il titolo del Corriere dello Sport in edicola che continua: "La decisione era nell'aria, ieri la conferma nel CdA. Divergenze non sanabili per l'ex vicepresidente. Il club è nella mani di Mirri". Di Piazza detiene il 40% delle azioni e uscirà di scena a fine stagione con Mirri che dovrà saldare la quota dell'ormai ex socio. Si preannuncia però, scrive il quotidiano, un'altra battaglia per la quale, se non si troverà un accordo, dovrà intervenire il Tribunale nominando un perito per la valutazione delle quote.