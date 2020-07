Palermo, Di Piazza: "Se Mirri decidesse di vendere potrei acquistare il 100% del club"

Intervistato dal Giornale di Sicilia Tony Di Piazza ha parlato delle incomprensioni con Mirri e della possibilità di acquistare tutto il pacchetto azionario del club: “Prima della nascita della società non ci conoscevamo, ora però l'importante è trovare i giusti equilibri. Cederò la mia quota solo a chi assicurerà un’attenzione e una cura almeno pari alla mia. Non escludo, inoltre, che se la famiglia Mirri decidesse di mettere in vendita le proprie quote, potrei esercitare il mio diritto di prelazione e acquistarle. - conclude Di Piazza - L’obiettivo deve essere la promozione e a tal fine ho già manifestato la mia volontà, qualora necessario, ad aumentare l’investimento previsto quest’anno per raggiungere l’obiettivo”.