Palermo e Lucchese su Silvestre, ma il difensore è vicino alla firma con il Mouscron in Belgio

Matias Silvestre, difensore svincolato dopo la negativa parentesi a Livorno, potrebbe lasciare l'Italia, seppur seguito sia dalla Lucchese che dal Palermo. Per l’ex difensore della Sampdoria potrebbero aprirsi le porte della massima serie del campionato del Belgio. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il centrale sarebbe infatti in procinto di firmare per il Royal Excel Mouscron per le prossime due stagioni.