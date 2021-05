Palermo, Filippi non pone limiti: "Da oggi alla pari con tutti. Saraniti? Asso nella manica"

vedi letture

Dopo la vittoria contro la Juve Stabia in trasferta il tecnico del Palermo Giacomo Filippi in conferenza stampa ha spiegato di non porsi limiti in questi play off: "I ragazzi sono stati bravissimi nell'interpretazione della gara, ma non avevo dubbi. Spesso si guarda il bicchiere mezzo vuoto, ma adesso possiamo essere più coraggiosi e guardare a presente e futuro per costruire qualcosa di importante. Da oggi partiamo tutti alla pari. - continua Filippi come riporta Tuttopalermo.net - Sul contropiede finale mi sono arrabbiato perché bastava un niente alla partita per riaccendersi. Siamo riusciti ad imporci con carattere e lucidità, non abbiamo gestito e basta oggi. Saraniti e Doda? Sono partiti dalla panchina ma hanno fatto benissimo da subentrati. Per il primo non è stata una bocciatura, anzi si è dimostrato una colonna portante del secondo tempo e ci ha condotti alla vittoria. Ora sarà il nostro asso nella manica".