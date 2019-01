© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il direttore dell’area tecnica del Palermo, Rino Foschi, contattato da Gds.it allontana le voci di un esonero per l’attuale allenatore rosanero. "Stellone resta al 100%, non c’è nessun esonero in vista e sarebbe pura follia cacciare il nostro allenatore in un momento così complicato. Vorrei capire chi mette in giro queste voci. Lo ribadisco, Stellone resta l’allenatore del Palermo, non c’è alcuna possibilità che venga esonerato. E poi basta con tutte queste voci, vi prego basta, fateci lavorare", le sue parole.