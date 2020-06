Palermo, il club accelera per la panchina: Caserta in pole, idea Toscano

vedi letture

Due nomi in pole per la panchina del Palermo. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, i rosanero stanno seguendo con attenzione Fabio Caserta e Mimmo Toscano, rispettivamente alla guida di Juve Stabia e Reggina, con il primo in vantaggio. Il terzino nome, staccato dai primi due, è quello di Vincenzo Italiano, attuale allenatore dello Spezia