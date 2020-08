Palermo, il paradosso delle liste: confermati solo 3 under su 8. La nota dell'AIC

Riportiamo di seguito una nota apparsa poco fa sul sito dell'AIC, riguardante la situazione degli under in casa Palermo, dopo la storica stagione in Serie D:

"Il Palermo ha vinto il campionato di Serie D (girone I) e si appresta a ritrovarsi tra il 24 e il 26 di agosto per ripartire con la nuova stagione tra i professionisti. I rosanero, come sottolineato dall’articolo del 15 agosto su Corriere dello Sport, sono stati costretti a confermare solamente 3 “Under” su 8 a causa della norma sulle liste.

Il Vicepresidente Calcagno sottolinea come questa regola rischi di penalizzare oltremodo giovani di prospettiva: “Una squadra come il Palermo, probabilmente, terrebbe in rosa più giovani se non ci fossero le liste e i giovani in quella squadra vivrebbero in un contesto molto più competitivo e quindi più formativo. I giovani sono discriminati da una norma che dovrebbe favorire la loro formazione”.