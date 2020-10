Palermo, la squadra entra nella bolla. Ma la gara con il Catanzaro è in bilico

Dopo il rinvio della gara di ieri contro la Turris il Palermo è in attesa di capire se i giocatori risultati negativi potranno continuare gli allenamenti entrando così nella cosiddetta ballo nella quale rinchiudersi o se dovranno tornare a casa e restare tutti in isolamento fiduciario. La società ha già predisposto un assetto da bolla preventiva in attesa di ulteriori delucidazioni, come scrive la Gazzetta dello Sport, ma la gara contro il Catanzaro resta in bilico.