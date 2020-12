Palermo, Mirri: "Non è detto che chi più spende vince. Noi abbiamo un progetto vincente"

Il presidente del Palermo Dario Mirri ha parlato in conferenza stampa parlando dell’avvio di stagione della squadra che non lo soddisfa pienamente: “Non sono contento, come non lo sono i giocatori e Boscaglia. Quando si perdono quattro gare su 12 è normale che ci siano stati errori e sarebbe presuntuoso dire il contrario. Poi tutto è migliorabile dato che siamo una squadra giovane anche se è stata costruita per realizzare un progetto vincente. I giocatori stanno dimostrando di essere un gruppo vero che gara dopo gara sta rendendo orgogliosi i propri tifosi. - continua Mirri parlando del prossimo mercato come riporta Mediagol.it – Se serviranno rinforzi lo deciderà chi ha la competenza per farlo e se necessario investiremo per migliorare la squadra, anche se non è detto che chi più spende poi vince basti vedere alla Reggiana lo scorso anno che è stata promossa in Serie B e aveva speso un quinto del Bari. Poi ci sono squadre che hanno investito tanto come la Ternana, dopo tre anni stanno iniziando a raccogliere qualcosa da quest’anno”.