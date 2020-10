Palermo, Mirri: "Nostro progetto imbattibile. Dalle altre cordate solo chiacchiere"

Il presidente del Palermo Dario Mirri ha risposto alle domande dell'associazione Amici Rosanero tornando sulle trattative che lo portarono ad acquistare il club rosanero spiegando che le altre cordate che sembravano interessate all'acquisto della società siciliana erano solo del bluff e annunciando di aver chiesto al sindaco Leoluca Orlando di poter pubblicare le loro lettere: "Il nostro progetto era imbattibile, ho chiesto al sindaco di pubblicare le fantomatiche lettere di Colella, degli arabi e ora non di non so chi altri, dell’altra cordata che era antagonista di Amici Rosanero che ha presentato l’offerta. Cioè ho chiesto al sindaco di poterle pubblicare, la nostra è stata pubblicata on line dal primo giorno, mentre le altre no. Colella è diventato uno dei marchi e dei nomi più conosciuti a Palermo mandando una busta dentro la quale, a me risulta, non c’era nulla. Gli arabi che poi andarono a Siracusa, trovati da un procuratore di calciatori, non hanno neanche preso la squadra dell’altra città siciliana. Sono state solo chiacchiere, fatti non ne ha realizzati nessuno”.