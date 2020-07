Palermo, Mirri: "Serie C durissima. E c'è ancora il Bari ma ci crediamo"

Attraverso le colonne del Corriere dello Sport Dario Mirri, presidente del Palermo neo promosso in Serie C, parla della prossima stagione che attende la società rosanero: "Lo scoglio vero è la Lega Pro, è durissima ora che c'è ancora il Bari. In D avevamo l'obbligo di vincere, in C dobbiamo aiutare tutti, credendo in una società virtuosa e in un Palermo che sia meccanismo di crescita culturale ed in cui non si butti tutto all'aria al primo insuccesso".