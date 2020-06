Palermo, Mirri: "Società solida. Tacopina? Non sono interessato alla sua offerta"

Il presidente del Palermo Dario Mirri ha parlato in conferenza stampa toccando tutti i temi caldi del momento dalla prossima Serie C alle frizioni con Di Piazza: “È stato un campionato entusiasmante, interrotto poi dall'emergenza. Abbiamo avuto una squadra vera che ci ha rappresentato nel modo migliore. Non è facile vincere un campionato e faccio l’esempio del Foggia che non è riuscito a vincere il proprio girone nonostante sia una grande piazza. Ora stiamo costruendo una nuova squadra per la Serie C, un campionato durissimo, che sarà competitiva, ma ci vorrà tutto l’aiuto dei tifosi per continuare a fare bene. - continua Mirri come riporta Tuttopalermo.net - Di Piazza? Non abbiamo alcuna preoccupazione, abbiamo un capitale da quasi sette milioni e lui terrà fede al proprio impegno. Le prospettive sono eccellenti, possiamo costruire una squadra senza che gli azionisti debbano intervenire. La società ha i soldi per gestire il tutto per tutta la stagione, quindi non siamo preoccupati e siamo sereni. Con Di Piazza ci sono stati fraintendimenti dovuti alla distanza, non vivendo le cose della società direttamente da vicino, ma non ci sono problemi di altro genere. Il Palermo è una cosa serie ed è un pezzo importante del cuore della gente. Tacopina? Non lo conosco e non credo di volerlo conoscere, aveva contatti con Di Piazza. Io sono stato chiamato il 22 gennaio a Roma e dopo cinque minuti ho salutato sapendo che c’era il suo avvocato. Non credo che, a livello di impresa, non abbia fatto proprio bene a Roma, Bologna e Venezia e non sono mai stato interessato a valutare la sua offerta”.