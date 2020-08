Palermo, non solo Boscaglia: idea Diana per la panchina

vedi letture

Non solo Boscaglia, il Palermo si guarda intorno alla ricerca del profilo ideale al quale affidare la panchina dei rosanero in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i siciliani stanno pensando ad un ex calciatore come Aimo Diana che tanto bene ha fatto sulla panchina del Renate. In caso i rosanero virassero su Boscaglia, proprio l'Entella potrebbe puntare sull'ex laterale destro del Palermo.