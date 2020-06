Palermo, per l'attacco spunta Gliozzi del Monza

Dopo aver conquistato la promozione in Serie B con la maglia del Monza, l’attaccante Ettore Gliozzi potrebbe giocare ancora in Serie C nella prossima stagione vestendo la maglia di un’altra nobile decaduta. Si tratta del Palermo che avrebbe messo il classe ‘95 di proprietà del Sassuolo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo. Lo riferisce Gds.it.