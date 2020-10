Palermo più nero che rosa. Boscaglia: "Avvio che non volevamo ma dobbiamo accettare"

Si sta rivelando ben più complicato del previsto il ritorno in Serie C del Palermo. La formazione oggi nelle mani di Roberto Boscaglia, infatti, ha messo a referto appena un punto in tre giornate di campionato e nell'ultimo turno è stato sconfitto al 'Barbera' dall'Avellino con un secco 2-0. Sul match e sul momento dei rosanero è stato lo stesso tecnico ex Entella ha prendere la parola: " La squadra sta ancora cercando i giusti meccanismi e queste sono partite che ci possono stare - riporta TuttoPalermo.net -. Dobbiamo solo stare sereni. Questo è un avvio che non volevamo ma lo dobbiamo accettare perché questa è la categoria, piena di giocatori esperti".