Palermo-Potenza, arriva il secondo rinvio: sempre per causa Covid-19

"In attesa di comunicazione ufficiale da parte di Lega Pro, il Palermo comunica che la partita Palermo-Potenza, in programma giovedì 29 ottobre allo stadio Renzo Barbera, è rinviata a data da destinarsi".

Con questa nota ufficiale, il Palermo rende noto che giovedì non si giocherà il match contro la formazione lucana, che subisce così un nuovo rinvio: inizialmente, infatti, la partita, valida per la seconda giornata del Girone di Serie C, era in programma il 4 ottobre, ma fu allora rinviata per positività al virus nelle fila lucane. Adesso è invece il Palermo a esser colpito dal Covid-19: ieri delle nuove positività, e squadra ancora in isolamento.