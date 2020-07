Palermo, quanta concorrenza per Corazza. Su Joker ci sono almeno 4 big

vedi letture

Il Palermo continua a sondare il mercato alla caccia di un attaccante di peso per la Serie C e ha quattro giocatori sotto osservazione. Si tratta di Ettore Gliozzi e Andrea Brighenti del Monza – il primo è però di proprietà del Sassuolo – di Simone Corazza della Reggina e del solito Gianmario Comi in uscita dalla Pro Vercelli.

La concorrenza non manca specialmente per uno di grandi protagonisti della promozione della Reggina come Corazza, autore di 14 reti in 25 presenze – su cui, come riferisce Tuttosport, si stanno muovendo molte squadre che mirano alla promozione diretta la prossima stagione: Modena, Padova, Ternana e Bari.