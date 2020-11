Palermo, Sagramola: "Neanche Boscaglia conosce a fondo il potenziale di questa squadra"

vedi letture

Intervistato da TRM l’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola ha fatto il punto sul buon momento dei rosanero che sembrano essersi messi alle spalle un avvio complicato: “Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, capisco che i tifosi ne hanno avuta tanta finora, ma ci sono stati una serie di fattori che hanno impedito alla squadra di crescere come doveva. Secondo me neanche mister Boscaglia sa bene il potenziale reale di questa squadra, anche a livello offensivo. In Serie C non ci sono calciatori che garantiscono 30 reti, ma sappiamo che abbiamo messo a disposizione dell’allenatore giocatori che, se arriveranno a esprimere presto il loro potenziale, potrebbero farci sopperire l’assenza del Cristiano Ronaldo di turno. - continua Sagramola come riporta Tuttopalermo.net - Coronavirus? Credo che tutti stiamo vivendo sulla nostra pelle la difficoltà del momento, c’è un impegno non indifferente, determinato anche dai costi per rispettare i rigidissimi protocolli adottati per portare avanti le attività sportive. Questo comporta responsabilità e impegno, è una situazione abbastanza pesante e che preoccupa perché abbiamo 26 ragazzi che hanno anche le loro esigenze, ma devono assolutamente rinunciare a tutto per la salute dell'intero gruppo e dell'esito di un'intera stagione”.