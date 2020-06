Palermo, Sagramola svela l'identikit del tecnico: "Esperto di C e che giochi un bel calcio"

vedi letture

L’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola ha parlato in conferenza stampa dei progetti per la prossima stagione di Serie C: “Vogliamo costruire una squadra competitiva che possa lottare in un campionato complesso, ma i tempi non li decidiamo noi perché bisogna attendere la fine dei tornei e può darsi che qualche giocatore sia disponibile a condizioni diverse da quelle attuali. Ci sono squadre che potrebbero non iscriversi, anche se spero che non accada, e questo può aprire nuovi orizzonti anche sul versante degli allenatori. - continua Sagramola – Noi cerchiamo un tecnico che abbia esperienza in Serie C, che prediliga lo spettacolo e che trasmetta un’immagine positiva”.