Palermo, Sarao obiettivo per l'attacco? L'attaccante si propone ai rosanero

vedi letture

Il centravanti della Reggina Manuel Sarao potrebbe essere uno dei rinforzi per l’attacco del Palermo neopromosso in Serie C. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il classe ‘89, attualmente in forza alla Reggina, si sarebbe proposto, parlando con alcuni amici del capoluogo siciliano, per vestire la maglia dei rosanero. Nonostante in questa stagione abbia trovato poco spazio – otto presenze e una rete – il giocatore vanta una solida esperienza in terza serie vantando 210 presenze conditi da 45 reti.