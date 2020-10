Palermo, senti Ricciardo: "Fosse dipeso da me, sarei rimasto a vita in questo club"

vedi letture

L’ex attaccante del Palermo Gianni Ricciardo, ora al Seregno in Serie D, ha parlato della propria separazione con il club rosanero avvenuta in estate ai microfoni di Sport19 spiegando che avrebbe voluto restare a vita: “Non pretendevo di restare a tutti i costi dopo la promozione, ma credo che avrei potuto dare il mio apporto anche in Serie C. Ed è inutile dire che sarei rimasto a vita se fosse dipeso da me. Conoscevo la piazza, la gente e le pressioni, sarei stato avvantaggiato. - conclude Ricciardo - La linea di ricreare ex novo o quasi un organico non ha mai dato grandi risultati e posso dirlo sulla base di esperienze personali".