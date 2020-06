Palermo, si programma il futuro. Non solo mister e rosa, in ballo anche le infrastrutture

Un Palermo che sta iniziando a costruire il futuro, ma non solo per quanto riguarda la rosa e il mister: in ballo anche le strutture, come riferisce Tuttosport.

E in merito a questo, proprio ieri c'è stato un incontro con il sindaco di Piana degli Albanesi, che sarebbe pronto ad accogliere la formazione siciliana, provando a sfidare la concorrenza di Torretta, altro centro poco distante dalla città. Capito stadio: i rosanero attendono il nuovo bando, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, con il quale si sono già registrate piccole tensioni in merito ai costi di gestione, rimasti invariati rispetto al campionato di Serie A. Il Palermo ha minacciato di emigrare a Marsala se non ci sarà uno sconto, ma il comune si è già detto pronto a tendere una mano.