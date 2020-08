Palermo, si sogna il ritorno di Munoz in difesa. Ma la concorrenza non manca

Il Palermo dopo Santana, tornato in rosanero lo scorso anno, potrebbe riabbracciare un altro argentino che ha lasciato ricordi importanti nel club siciliano. Si tratta del difensore classe ‘89 Ezequiel Munoz che ai microfoni di Tuttosport apre a questa possibilità: “Sarebbe bellissimo tornare in Italia, per me sono stati sette anni fantastici, a Palermo ho avuto una stima grandissima, si vive bene, ci tornerei volentieri, la categoria non conta, anche se penso di meritarmi ancora A e B”. Sull’argentino ora al Lanus ci sarebbero però anche Pordenone, Cremonese e Padova.