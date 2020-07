Palermo, spunta anche il nome di Scienza per la panchina

Fabio Caserta e non solo. Il Palermo continua a sondare il mercato degli allenatori alla caccia del profilo giusto per la prossima stagione. Il tecnico della Juve Stabia è ancora fra le prime opzioni del duo Sagramola-Castagnini che però stanno guardando anche soluzioni alternative. Uno dei nomi circolati in questi giorni è quello di Fabio Pecchia, nonostante la smentita di Sagramola, fresco vincitore della Coppa Italia di Serie C con la Juve U23, ma destinato a lasciare i bianconeri. L’altro nome, come riporta La Gazzetta dello Sport è quello di Giuseppe Scienza che molto bene sta facendo al Monopoli con cui ha chiuso al terzo posto la stagione regolare e ora si giocherà ai play off la promozione in Serie B.